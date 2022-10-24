İstanbul Arel Üniversitesi'nin binası çöktü! Olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, Kaymakamlıktan açıklama

İstanbul'da dün bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fore kazıklarının çökmesi nedeniyle bitişiğindeki İstanbul Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası çökmüş ve ana binasında da hasar meydana gelmişti. Olayın boyutu gün ağarırken ortaya çıkarken Halkalı Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı, olay yerinde alınan güvenlik önlemi devam ediyor. Öte yandan Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili açıklama geldi.

3 KATLI BİNA YIKILDI, ÜNİVERSİTENİN ANA BİNASINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Dün, Sefaköy'de Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı. Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası da yıkılırken, üniversitenin ana binasında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

1 YURT VE 6 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

AFAD ekiplerinin, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanlarda herhangi bir etkilenme olup olmadığına yönelik inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, güvenlik amaçlı çökmenin etrafında içerisinde 71 öğrenci bulunan 1 yurt ve 128 dairenin bulunduğu 6 apartman tahliye edildi.

Tahliye edilen bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar olay yerine gelen otobüslerle kalacakları otellere götürüldü.

Ekipler, Halkalı Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatırken olay yerinde alınan güvenlik önlemi devam ediyor.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Mahalle sakinlerinden Kaan Enes Yıldız, çökmenin yaşandığı noktada uzun süredir inşaat çalışmasının devam ettiğini anlatarak, "Akşam saatlerinde evdeydik, bir anda bir ses geldi. Deprem oluyor sandık. Herkes balkona üşüştü. Dışarı baktık. Burada bir telaş vardı. Burada restoran var. İlk oradan insanlar çıkmış, fark edip. İnşaat tarafından koşup alanı boşaltın dediler. Baya bir sarsıldık, çok yakındık. İnşaat uzun süredir var. Biz bu inşaatın seslerini sürekli duyuyorduk. Yakın çevrede oturanlar tarafından çok uyaranlar olmuş. Ama bir şey olmadı. Otobüsler geldi. Üç otel ayarlanmış, insanları oraya götürdüler. Bizim evimiz tahliye olmadı ama çatırtı sesleri geliyor. Hala sesler geliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, yaşanan çökme olayıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

OLAYIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken Küçükçekmece Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada forze kazıklarındaki olağandışı hareketliliğin önceden fark edilmesi nedeniyle, binaların zamanında tahliye edildiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirten açıklamada, şöyle denildi:

"Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaat temelinde bulunan forze kazıklarının dün saat 16.30 sıralarında olağan dışı hareketliliği tespit edilmiştir. Kaymakamlığımızca ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınmıştır. 2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir.

Kaynak: DHA-AA

