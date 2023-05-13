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İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul 1. Bölge Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

12.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ataşehir seçim sonuçları, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tüm Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü seçmenler sandık başına gidecek ve oy kullanacaklar. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul 1. Bölge Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları için araştırmalar giderek hızlanıyor. Oy verme işlemi saat 08:00’da başlayacak ve 17:00’da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi sonuçları aynı gün içerisinde açıklanacak. Peki, İstanbul Ataşehir seçim sonuçları oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI- TIKLAYINIZ

298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
"Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

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İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.
İstanbul 2. Bölge:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

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