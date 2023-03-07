HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Bahçelievler'de kömürlüğü çöken 7 katlı apartman boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de kömürlüğü çöken 7 katlı apartman boşaltıldı

07.03.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'deki 7 katlı bir binanın kaldırımın altında kalan kömürlüğü akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Büyük panik yaşayan bina sakinleri hızlıca sokağa çıktı. 14 daire ve 2 dükkan bulunan apartman ise tahliye edildi. Kömürlüğün 45 yıllık binaya sonradan eklendiği belirtilirken Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da bölgeye gelerek incelemeler yaptı.

İstanbul Bahçelievler'de kömürlüğü çöken 7 katlı apartman boşaltıldı

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'taki 45 yıllık binaya sonradan eklendiği öğrenilen ve kaldırımın altında kalan kömürlük büyük bir gürültüyle çöktü. 7 katlı bir binanın sakinleri, çökme nedeniyle tahliye edildi.

AA

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, binanın diğer sakinlerini tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, incelemelerinin ardından gazetecilere, 1978'de inşa edilen binada 14 daire ve 2 dükkan bulunduğunu söyledi.

bahcelievlerde-onundeki-kaldirim-coken-apartman-tedbir-amacli-bosaltildi_3085_dhaphoto4

İMAR AFFIYLA İSKAN ALMIŞ

Binanın önünde kaldırım altına daha sonra bir ekleme yapıldığının belirlendiğini aktaran Bahadır, ''Çökme, ekleme yapılan yerde olmuş. Arkadaşlarımız inceledi. Binayı tahliye ettik.

bahcelievlerde-onundeki-kaldirim-coken-apartman-tedbir-amacli-bosaltildi_3085_dhaphoto3

Karot testi yapılıp en kısa zamanda binanın yıkılması lazım. Yan bina bitişik olduğu için ona da bakıyor arkadaşlarımız. Tabii ki bu deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz.'' diye konuştu. Tahliye edilen binanın, yapımının ardından 1985'te imar affıyla iskan aldığı öğrenildi. (AA)

bahcelievlerde-onundeki-kaldirim-coken-apartman-tedbir-amacli-bosaltildi_3085_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması! 'Saat 02.15'te geldiler'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açıklaması! 'Saat 02.15'te geldiler'
SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor! Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler apartman

En Çok Okunan Haberler

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Destici'den dikkat çeken Meral Akşener sözleri!

Destici'den dikkat çeken Meral Akşener sözleri!

EYT’lilerin kıdem tazminatı telaşı başladı

EYT’lilerin kıdem tazminatı telaşı başladı

'Muharrem İnce dansı' akımı sosyal medyayı salladı! O da kendini alıkoyamadı

'Muharrem İnce dansı' akımı sosyal medyayı salladı! O da kendini alıkoyamadı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.