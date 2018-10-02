İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.
Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı. Olayda bazı kişiler yaralandı. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücünün Kartaltepe Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.
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