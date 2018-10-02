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İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. Bakırköy’ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi’nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücünün Kartaltepe Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

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Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı. Olayda bazı kişiler yaralandı. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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O SÜRÜCÜ YAKALANDI

Bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücünün Kartaltepe Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bakırköy otomobil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadına şiddette. arabayla insan ezmek. polisten kaçmak kesin serbest kalır
toplum olarak şirofrenikleşiyoruz kım ne derse desin ekonomık buhranlar adaletsizliklar gelen zamlar geçim sıkıntıları vede daha sayamadıklarım.. ved e intahar vakaları bunalımlar cinnet geçirmeler..sonuç olarak..
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