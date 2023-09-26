İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 22.99'a geriledi! Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Su tüketimi ne yazık ki rekor düzeyde

Kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından mega kent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları büyük miktarda azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 22.99'a düştü.

26 Eylül 2023 itibariyla Ömerli 59.98, Darlık 19.46, Elmalı 0,7, Terkos 8.6, Alibey 2.81, Büyükçekmece 3.04, Sazlıdere 3.67, Istrancalar 0.52, Kazandere 0.38, Pabuçdere 0.84 olarak ölçüldü. Suların çekildiği bazı bölgelerde toprağın kuruyarak çatladığı görüldü.

"HER VATANDAŞIMIZA SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tasarruf çağrısı yaptı. "Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır." diyen ve Meteoroloji'nin kuraklık haritasını paylaşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde. Günlük kullanım 3.5 milyon metreküp düzeyinde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor."

Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır.



Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde. Günlük kullanım 3.5 milyon metreküp düzeyinde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor. pic.twitter.com/dCiMQjArwI — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2023



