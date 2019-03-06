* 2.5 yıl önce verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmayan Baransu, bugünkü duruşmaya da sağlık nedenlerini gerekçe göstererek katılmadı.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban katılmadı. Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu duruşmada hazır bulundu.

BARANSU'NUN AVUKATI MAZERET DİLEKÇESİ YOLLADI

Mahkeme Başkanı Elmas Güler duruşma tutanağına, "Sanık Mehmet Baransu'nun vekili, başka bir duruşmada olacağından duruşmada hazır bulunmak istemediğini belirten dilekçe gönderdiği görüldü" cümlesini yazdı.

Mehmet Baransu da sağlık gerekçesi ile bugünkü duruşmaya katılmadı. Sanık Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, yeni düzenlenen basın yasasına göre davaya konu eserin sahibinin belli olduğunu belirterek, "Müvekkilimin yazı İşleri müdürü olarak sorumluluğu yoktur. Bu nedenle müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Elmas Güler tutanağa, "Sanık Mehmet Baransu ve müdafii, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı diyeceklerini bildirmesi için değişik günlerde süre talep etmiş olup mütalaaya diyeceklerini bir şekilde bildirmediğini ve duruşmalara değişik mazeretler ile gelmediğini" yazdı. Başkan Güler tutanağa, "Baransu ve avukatına, yargılamanın uzatılmasına engel olmak adına duruşmada hazır bulundurulması ve mütalaaya karşı diyeceklerini bildirmeleri için süre verilmesine, duruşmaya esaslı bir mazeret eklenmeden gelmemesi halinde duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun kabulüne..." cümlesini de yazdı.