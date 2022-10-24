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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç nereli ve kaç yaşında? İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti!

24.10.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filiz Saraç, İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve serbest avukatlık yapan Saraç, Kamu Hukuku Dalında yüksek lisans yapmış ve bir dönem İstanbul Barosu Başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Peki, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç nereli ve kaç yaşında? İşte İstanbul Barosu ilk kadın başkanının hayatı ve biyografisi...

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç nereli ve kaç yaşında? İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti!

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında Filiz Saraç hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç'ın hayatı ve biyografisi...

Filiz Saraç

FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

Filiz Saraç, 1968 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1988 yılında bitiren Filiz Saraç, Kamu Hukuku Dalında yüksek lisans yaptı.

Filiz Saraç, serbest avukatlık yapmaktadır ve İngiltere’de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamlamıştır.

1996 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’na seçilen Filiz Saraç 2004-2006 döneminde, İstanbul Barosu başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Filiz Saraç, özel bir üniversitede ders vermiştir.

Filiz Saraç, 2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, 2010-2012 döneminde staj eğitim merkezi yürütme kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Barosu delegeleri önseçimi ile 2017-2021 döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Saraç, ikinci üniversite olarak Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir.

Filiz Saraç, 8 Mart 2020’de ; 1924 yılında kurulan ve 80 şubesi bulunan Türk Kadınlar Birliği tarafından “Toplumda hukukun üstünlüğü ve hak arama bilincine katkıları” nedeniyle ödüle layık görüldü.

FİLİZ SARAÇ, İSTANBUL BAROSU'NUN İLK KADIN BAŞKANI OLDU

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı. Oy sayım sonuçlarına göre, seçimleri 7 bin 96 oy alan Filiz Saraç kazandı.

İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 9 aday yarışırken 144 sandık kuruldu.

56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi. Alkışlarla karşılanan Saraç'a avukatlar sloganlar atarak destek oldu.

Baronun yeni başkanı Filiz Saraç, konuşmasında kendisine bu onuru yaşatan meslektaşlarına teşekkür etti.

İstanbul Barosu'nun 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Saraç, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu bana yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum." dedi.

Saraç, daha sonra meslektaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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