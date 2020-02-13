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İstanbul Başakşehir'de kafa kafaya facia! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 22:42 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Gökdemir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki otomobil önünde giden araca çarpmamak için manevra yapması onuncu karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kullandığı araçta sıkışan sürücü Muharrem B. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Aslan B., Derya B., Öykü B., Ayşe B., Yavuzhan D., Mümine D. ve Kübranur D. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normale döndü. Öte yandan, Belediye ekipleri de yolda başka kazaların yaşanması için yola kum döktü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Başakşehir Kaza trafik kazası

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