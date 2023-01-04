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İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! İstila ettiler, sahil beyaza büründü... Görenleri hayrete düşürdü

04.01.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası yaşandı. Sarıyer sahili denizanalarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen denizanaları drone ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! İstila ettiler, sahil beyaza büründü... Görenleri hayrete düşürdü

İstanbul Boğazı denizanası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı. Sahildeki denizanaları görenleri hayrete düşürdü. Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi. Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.

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"DENİZANALARI NEDEN GELİYOR ONU BİLMİYORUM"

Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama denizanaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız’’ dedi.

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"BU TEMİZLEMEKLE BİTECEK İŞ DEĞİL"

Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil’’ diye konuştu.

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(İHA)

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