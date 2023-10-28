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İstanbul Boğazı’nda tarihi gün! 29 Ekim Boğaz Geçit töreni saat kaçta başlayacak? İşte Boğaz Geçit tören programı

28.10.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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29 Ekim Boğaz Geçit töreni ne zaman, saat kaçta gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu’nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı’nda resmigeçit yapacağını açıkladı. İstanbul Boğazı’ndaki tarihe güne şahitlik etmek isteyenler Boğaz Geçit töreni programını araştırıyorlar. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

İstanbul Boğazı’nda tarihi gün! 29 Ekim Boğaz Geçit töreni saat kaçta başlayacak? İşte Boğaz Geçit tören programı

29 Ekim Boğaz Geçit töreni hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile gerçekleştireceği tarihinin en büyük resmigeçidini Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu sevk ve idare edecek. İstanbul Boğazı’ndaki tarihi anlara şahitlik etmek isteyenler 29 Ekim Boğaz Geçit töreni saat kaçta başlayacak? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Boğaz Geçit tören programı hakkında tüm bilgiler...

İSTANBUL BOĞAZI’NDA TARİHİ GÜN!

“100’üncü Yılda 100 Gemi” adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret’nin yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlı’ğına bağlı F-16 ve F-4’lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığı’ndan da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek.

Gemiler, İstanbul Boğazı’ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da selamlayacak.

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BOĞAZ GEÇİT TÖRENİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları ülkenin her yerinde büyük bir coşku içinde gerçekleşecek.

İstanbul Boğazı'nda saat 16.20'de Türk Yıldızları, 16.40'ta SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca 20 savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak.

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Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer alacağı 100 savaş gemisi 17.00'de Boğaz'da geçit töreni gerçekleştirecek. Ayrıca 101 pare top atışı yapılacak.

Günün önemli manşetleri


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