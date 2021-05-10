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İstanbul Boğazı'ndan dev geminin parçası geçti!

10.05.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımı Romanya'da tamamlanan dev yolcu gemisinin bir bölümü İstanbul Boğazı'ndan geçerek İtalya limanına hareket etti. 1650 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin boğazdan geçişine 7 römorkör eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan dev geminin parçası geçti!

Dev yolcu gemisinin ön bölümü römorkör ile çekilerek İtalya'ya gitmek için İstanbul Boğazından geçti. Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti.

Yaklaşık 170 bin ton ağırlığında olacak dev yolcu gemisinin ön bölümü Romanya'da tamamlandı. Malta bayraklı 'ST. Angelo' isimli römorkör ile çekilerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 5632 yolcu kapasiteli geminin parçasına Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti.

DEV GEMİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Bu yıl suya indirilmesi planlanan dev yolcu gemisi 339 metre uzunluğunda, 41 metre genişliğinde olacak. Yaklaşık 1650 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin boğaz geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

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İTALYA LİMANINA VARACAK

Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi parçası diğer parçaları ile birleştirilmek üzere İtalya'nın Monfalcone Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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DHA

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