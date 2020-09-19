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İstanbul Boğazı ve Marmara’da geniş çaplı denetim: Yasa dışı trol avcılığına geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde geniş çaplı denetim yapıldı.İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde geniş çaplı denetim yaptı.

Su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde geniş çaplı denetim yapıldı.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde geniş çaplı denetim yaptı. Yapılan denetimler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ve Kanun’un 33. maddesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile beraber gerçekleştirildi. Yenikapı Limanı ve çevresi ile İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde yasa dışı trol avcılığını önlemeye yönelik denetimlere İstanbul İl Tarım Müdürlüğünün yanı sıra yetkili kurumlardan 4’ü dalgıç olmak üzere 56 personel katıldı. 6 bot, 2 vinç ve 1 kamyonun da kullanıldığı geniş kapsamlı denetimlerde 14 adet büyük boy trol kapısına, bin metre misina ağına ve 20 takım trol ağına el konuldu. El konulan istihsal vasıtaları ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere Yediemin Limanına teslim edildi.

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