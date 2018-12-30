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İstanbul Büyükada'da can pazarı! Yaşlı kadın motordan denize düştü...

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareketlenen motorun yolcularından yaşlı bir kadın denize düştü. Motorda çalışan bir genç denize atlayarak yaşlı kadını kurtardı. Yaşanan can pazarı kameralara da saniye saniye yansıdı.

İstanbul Büyükada'da can pazarı! Yaşlı kadın motordan denize düştü...

Olay, Büyükada'dan kalkan 'Demokan' adlı motorda yaşandı. Edinilen bilgilere göre motorda seyahat eden yaşlı bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. O sırada motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Yüzerek kadının yanına ulaşan genç, kadının boğulmamasını önledi. Bu sırada olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi yaşlı kadını ve onu kurtarmaya çalışan genci, tekneye aldı.

Yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vapurda yaşanan can pazarı kameralara da yansıdı. (İHA)

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