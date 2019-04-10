İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İşte Mevlüt Uysal'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

351 seçmenden toplan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bunların içerisinde ölüm, yurdışına çıkanlar, askere gidenler bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. 14 bin 160 seçmenin yeni kaydı yapılmış.

Toplamda 27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden, yani Büyükçekmece seçmenlerinden düşenlerin içerisinden çoğunun hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu oy kullanma hakkı elinden alınmış.

Nasıl olmuş da bu seçmenler seçmen kaydında yok. Seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil.

Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş.

İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş.

HİÇ OTURULMAMIŞ YERLERE SEÇMEN KAYDI YAPILMIŞ

MHP İlçe Başkanımızın Güzelce mahallesinde Hukukçular Sitesi'nde oturuyor. 5 adet seçmen kaydı var. İlçe başkanımız uzun zamandır kendi evinde oturuyor ta ki seçim sabahı güvenlik görevlimizin MHP ilçe başkanımıza gelip sizin evinizdeki seçmenlerin kağıdını gösterdiği zaman haberi oluyor. Seçmen listelerinin kesinleştirilmeleriyle ilgili bir süre var. 4-17 Ocak arası seçmen listeleri askıya çıktı. Bu süreçte biz ne yaptık da bu kadar oynamada bir işlem yapamadık. Özellikle seçmen listeleri askıya çıktığı zaman AK Parti üyelerimizin önemli kısmının kontrol yaptığında seçmen listelerinde yer almadığını gördüğümüzde bunlara hızlı bir şekilde baktık. Bazı yerlerde boş arsalarda, kaba inşaatlarda, hiç oturulmamış, penceresi kapısı olmayan yerlerde seçmen olduğunu gördük. 736 seçmen kaydına itiraz ettik.