İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İşte Mevlüt Uysal'ın konuşmalarından öne çıkanlar;
351 seçmenden toplan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bunların içerisinde ölüm, yurdışına çıkanlar, askere gidenler bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. 14 bin 160 seçmenin yeni kaydı yapılmış.
Toplamda 27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden, yani Büyükçekmece seçmenlerinden düşenlerin içerisinden çoğunun hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu oy kullanma hakkı elinden alınmış.
Nasıl olmuş da bu seçmenler seçmen kaydında yok. Seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil.
Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş.
İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş.
HİÇ OTURULMAMIŞ YERLERE SEÇMEN KAYDI YAPILMIŞ
MHP İlçe Başkanımızın Güzelce mahallesinde Hukukçular Sitesi'nde oturuyor. 5 adet seçmen kaydı var. İlçe başkanımız uzun zamandır kendi evinde oturuyor ta ki seçim sabahı güvenlik görevlimizin MHP ilçe başkanımıza gelip sizin evinizdeki seçmenlerin kağıdını gösterdiği zaman haberi oluyor. Seçmen listelerinin kesinleştirilmeleriyle ilgili bir süre var. 4-17 Ocak arası seçmen listeleri askıya çıktı. Bu süreçte biz ne yaptık da bu kadar oynamada bir işlem yapamadık. Özellikle seçmen listeleri askıya çıktığı zaman AK Parti üyelerimizin önemli kısmının kontrol yaptığında seçmen listelerinde yer almadığını gördüğümüzde bunlara hızlı bir şekilde baktık. Bazı yerlerde boş arsalarda, kaba inşaatlarda, hiç oturulmamış, penceresi kapısı olmayan yerlerde seçmen olduğunu gördük. 736 seçmen kaydına itiraz ettik.
BU SEÇMEN KAYDIRMASI DEĞİL BAŞKA BİR ŞEY
Kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine, güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Biz hem bir taraftan itirazlara bakalım dedik, bir taraftan 830'a itiraz ettik. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından bire bir adres kontrolü yapılarak tespiti yapılması gerekiyor. Süreler o kadar az ki, seçmen kaydının silinenin 11 bin yazılanın ise 14 bin 200 olduğunu düşünürsek bu adreslere ulaşılabilmek mümkün değil polisin. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve YSK bu talebi reddetti. Gerekçe kolluk kuvveti tarafından tespit yapılamaması. Bu sadece bir seçmen kaydırması değil, başka bir şey. 8 aylık süre içerisinde bu kadar yüksek bir oranda 27 bin seçmen hareketi.
4 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE HASAN AKGÜN'ÜN İFADESİ ALINDI
Seçim kurulu da burada sahtekarlık yapılmış dedi. Bu bir nüfus müdürlüğünden bir bilgisayardan işlem yapılmış. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra nüfus müdürlüğündeki personelin yetersizliği sebebiyle belediyeden personel istenmiş. Mehmet Özgür Samanlı adlı bir kişi orada işlem yapmış. Günlük olarak diğer memurlar 100 kayıt işlemi yaparken o şahsın yaptığı kayıt 400. Kayıt yapılan seçmenlerin tamamı o şahıs üzerinden gitmiş. 18 Ocak günü bu şahıs tutuklandı. Tutuklandıktan sonra kendisine yardımcı olan şahıslardan Osman Doğan tutuklandı. Aynı zamanda ifadeye değiştirmeye yönelik baskılar sebebiyle. Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. Şu kadarını biliyoruz ki, belediyede de bu operasyonda görev alan var ki, bu kadar seçmen kaydı oluşturulabilsin. 5 tane belediye başkan yardımcısı belediye başkanı Hasan Akgün'ün bizzat ifadesine başvurulduğunu biliyoruz.