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  4. İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 28 Nisan 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 28 Nisan 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

28.04.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati 28 Nisan 2023 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü hutbe konusunu "İş Ahlakı: Toplumsal Huzurun Kaynağı" olarak belirledi. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 28 Nisan 2023 il il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 28 Nisan 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti!

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. 28 Nisan 2023 cuma namazı İstanbul'da 13:07'de, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de ise 13:14'te kılınacak.

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 28 NİSAN 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:07

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:51

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:14

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:06

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:41

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28 NİSAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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