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İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs seçim sonuçları Mynet.com’da olacak

25.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs'ta bu sayfalardan takip edilebilecek. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80 oy aldı. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı. İstanbul seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak. İşte İstanbul seçim sonuçları ekranı...

İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs seçim sonuçları Mynet.com’da olacak

İstanbul cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü ilçe ilçe Mynet.com'dan takip edilebilecek. 8 Mayıs 2023 Pazar günü YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. İstanbul seçim sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

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İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü ilçe ilçe takip edilebilecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak.

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Açılacak sandık sonuçlarına göre; İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 14 Mayıs'ta olduğu gibi Mynet.com'da yayımlanacak.

Anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri anbean takip edilebilecek. "İstanbul 2. tur seçiminde kim önde?", "Seçimin kazananı kim oldu?" soruları yanıt bulacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

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İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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