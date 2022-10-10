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İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

10.10.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi listesi ve "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken 10 Ekim Pazartesi günü İSKİ'den İSKİ'den konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunulduç Söz konusu açıklamada bulunan yer alan Arnavutköy, Bakırköy, Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Silivri, Üsküdar ve Şile ile ilgili detaylar dikkat çekti. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Peki, 10 Ekim sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

su kesintisi

10 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

10 Ekim 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde 10 ilçenin bazı noktalarında su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ!

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fatih Mah,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GAZİOSMANPAŞA

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİLE

Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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