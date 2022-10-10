İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Peki, 10 Ekim sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
10 Ekim 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde 10 ilçenin bazı noktalarında su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fatih Mah,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
FATİH
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
GAZİOSMANPAŞA
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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