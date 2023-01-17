İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi! İstanbullular dikkat! 8 saat gelmeyecek

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitelerinde yayımlandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşen elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Bugün elektrik kesintisi nedeniyle 23 ilçede birçok nokta karanlığa gömülecek. İşte 17 Ocak 2023 Salı elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ (17 OCAK 2023 SALI)

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Üsküdar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MEHMET AKİF ERSOY

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 14:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 15:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kartal

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : FECİR

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 14:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sancaktepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TUNA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 15:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sancaktepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BUKLE

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 14:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : FENER KALAMIŞ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 14:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Büyükçekmece

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTAY, ATİLLA, BAHÇEŞEHİR, CEM 1, DEĞİRMEN 5, GÜLŞEN 1, KARTALTEPE, KIRGIZ, TAMAY 1, ULUS 1, YALÇIN 1, YAŞAR 1, ÖZEN, İMAMZADE sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2150. sk bölgelerinde 17/01/2023 13:00:00 - 17/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 122., 169., EKİN sk / ZAFER mah 168., EKİN sk bölgelerinde 17/01/2023 13:00:00 - 17/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Üsküdar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MEHMET AKİF ERSOY

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 14:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BAHÇECİK, 29 MAYIS, HÜDAİ, PARILTI, ASIF

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 15:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, GEÇMİŞ, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, SAHİL sk bölgelerinde 17/01/2023 13:00:00 - 17/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ümraniye

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YENİDEVİR, BUYRUK, MİLLİ, ŞAİR BAKİ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 12:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 18:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şile

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : DUYARLI (SARIKAVAK), ORHANLI, DEĞİRMEN ÇAYIRI, NADİDE, AKTEPE, COŞKUNDERE, TEKE, EZİLLİ (MERKEZ), BELEN, ÇENGİLLİ, YUKARI BAYIR, SÜMER, HASANLI YOLU, YAKA, GÖKHAN, CÜMLE, ENVER, BURAK, NAHİYE, DUYARLI, ELEŞLİ, ÇAPA, HALLI, ÇAYIRBAŞI, KAYNARCA, NURAY, HAVA, ERKAM, ESKİ TEKE YOLU, AYGÜN, AYTUĞ, KÖYİÇİ, KUMCA, DENİZHAN, FESLEĞEN, KARADUT, ESENYOLU, EKENEK, YENER, YENER (MERKEZ), EMRAH, CİHAN, DEĞİRMENCİ, SULTAN MURAT, AKDAĞ, KAVİSLİ, DEĞİRMENÇAYIRI (ÖRCÜNLÜ), DAMLACIK, CEYHAN, DİRLİK, FİKRET, ESENTEPE, AYLA, YELDA, MİHVER, ÜSKÜDAR, ZİYAPAŞA, BARIŞSEVER, KALDIRIM, GÜZELLER, FIRAT, RASAT, 30 AĞUSTOS, DİKMEN, ŞELALE, YÖRÜK, ELEMAN, ÇAMLIDAĞ, AYSUN, KINALITAŞ, AHATLI, BANU, GÜRAY, GÖKKAYA, CÜMLE (ÖRCÜNLÜ), SAHİLKÖY, SARIKAVAK, ULUPELİT, ÜVEZLİ, EZİLLİ, AYABAKAN, KARA FATMA, NENE HATUN, GÜR, BEZİRHANE, GÖKÇELİK, YEDİ ŞEHİTLER, KÖY ALTI, KUZULUK YOLU, KOFALIK-, GÜLGÜN, BAĞLAR ARASI

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 15:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çekmeköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler :

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 11:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 12:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Güngören

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ZİYA PAŞA sk bölgelerinde 17/01/2023 11:30:00 - 17/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 11:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : FENER KALAMIŞ, FUATPAŞA, ERGUVAN, BİLGİLİ, AHMET MİTHATEFENDİ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 12:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KARABEKİR, BAHÇELİ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 12:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AKPINAR, SULTAN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/01/2023 11:00:00 - 17/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 14:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Üsküdar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MEHMET AKİF ERSOY, KAVAKLI

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 12:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çatalca

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah LOKMACIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/01/2023 10:00:00 - 17/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 15:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BİLİM, EGELİ, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, MEHTAP, PLEVNE, ŞAİR BAKİ sk bölgelerinde 17/01/2023 10:00:00 - 17/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASLAN, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, CAMİMEYDANI, DİKİLİTAŞ, EMİRHAN, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk bölgelerinde 17/01/2023 10:00:00 - 17/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Üsküdar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ALEMDAĞ, VEFAKAR, AVCI KAZIM, TEPELİK, KISIKLI, BULGURLU, KÜÇÜK ÇAMLICA, İMAM ETHEM, HANIMSETİ, ÇİÇEKTEPE, BAĞLAR

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 15:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beyoğlu

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET sk / CİHANGİR mah SAĞIROĞLU sk / GÜMÜŞSUYU mah SIRASELVİLER sk / KAMER HATUN mah MEŞRUTİYET sk bölgelerinde 17/01/2023 10:00:00 - 17/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah DARÜSSAADE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 17/01/2023 10:00:00 - 17/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 17/01/2023 10:00:00 - 17/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 28 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Zeytinburnu

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk / TELSİZ mah 85/4., 85/4D, ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI YOL, GELİNCİK, GÜL sk bölgelerinde 17/01/2023 09:32:00 - 17/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 09:32

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 15:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beykoz

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SEZERLER, CENGİZHAN

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 15:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : DR. ERKİN, MERDİVENKÖY, AKÇAKOCA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KÖPRÜLÜ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MEHMET AKİF ERSOY, AHMET CEVDETPAŞA, İLKE, BAĞDAT, YAKAMOZ, TURAB

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 16:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kartal

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KARACABEY, MAÇKA, ANAFARTALAR, ÇİFTELER, ŞİRAN, NARMAN, TOPUZ, TURUNÇ, CEYHUN

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 12:30

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Maltepe

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : CANDAN, CÜNEYT, ŞAHİNLİLER, TÜLİN

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ocak 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ocak 2023 Salı 13:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, Bedaş'ın web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

