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İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 15 Haziran 2022 Çarşamba

15.06.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamada 7 ilçenin bazı semt ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacağı aktarıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 15 Haziran Çarşamba günü İSKİ'den yapılan açıklama...

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 15 Haziran 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 7 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 15 Haziran 2022 cuma günü yaptığı açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

15 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

15 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler : Merkezefendi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik İSKİ
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