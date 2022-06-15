İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 15 Haziran 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 7 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 15 Haziran 2022 cuma günü yaptığı açıklamanın ayrıntıları haberimizde...
15 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Etkilenen Mahalleler : Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : Merkezefendi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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