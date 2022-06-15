İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 15 Haziran 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre 7 ilçenin bazı semt ve noktalarında su kesintisi olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 15 Haziran 2022 cuma günü yaptığı açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

15 Haziran 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

15 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2022 13:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2022 11:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Büyükdere Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler : Merkezefendi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.06.2022 12:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



