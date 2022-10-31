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İstanbul'da aracını insanların üzerine sürmüştü! Mahkemeden dikkat çeken karar: Hapis cezası kaldırıldı

31.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da G.S.G., kız arkadaşını darp ederken kendisine tepki gösterenlerin üzerine arabasını sürüp dehşet saçmıştı. İstinaf mahkemesi, G.S.G. ile ilgili 9 yıl hapis cezası kararını bozdu. Kararda G.S.G. hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor alınmadığına yer verildi.

İstanbul'da aracını insanların üzerine sürmüştü! Mahkemeden dikkat çeken karar: Hapis cezası kaldırıldı

İstanbul Bakırköy'de G.S.G., kız arkadaşını darp ederken kendisine tepki gösterenlerin üzerine arabasını sürmüştü. 6 kişinin yaralandığı olayda G.S.G., 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf mahkemesi, akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmadığını belirterek verilen 9 yıl hapis cezası kararını bozdu.

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9 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı G.S.G., 3 Ekim 2018’de tutuklanmıştı. Bu dosya çerçevesinde 32 yıla kadar hapsi istenen G.S.G.'nin 2021 yılında 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. İtirazlar üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmişti.

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İSTİNAF KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi bozma gerekçesinde sanığın suç tarihi itibariyle ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığı raporu aldırılmadan hüküm kurulduğunu belirtti.

  1. Ceza Dairesi ayrıca G.S.G.'nin eski kız arkadaşı A.A.’nın özel doktordan alınan raporunda burnunda kırık olduğunun belirtilmesi karşısında Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden rapor alınmadan, kırığın olay günü olan darp eylemi sonucu olup olmadığı tespit edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurduğunu da kararında açıkladı.

G.S.G.'nin farklı olaylar nedeni ile yargılandığı bir kısım davalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken, bir kısım davaların ise görülmesine devam ediliyor.

Kaynak: İHA

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