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  4. İstanbul'da aslan paniği! 'Kükreme' ihbarı ekipleri harekete geçirdi... İlaçlı ok ile etkisiz hale getirildi

İstanbul'da aslan paniği! 'Kükreme' ihbarı ekipleri harekete geçirdi... İlaçlı ok ile etkisiz hale getirildi

05.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz’da ormanda ‘aslan avı’... 4 Temmuz'da yaşanan olayda, polis ekipleri, ormanlık alandan aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ormanda bir aslanın gezdiğini fark eden polis ekipleri, ormanda bulunan aslanı ilaçlı ok ile etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen aslan sahibine teslim edildi.

İstanbul'da aslan paniği! 'Kükreme' ihbarı ekipleri harekete geçirdi... İlaçlı ok ile etkisiz hale getirildi

Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.

ORMANDA GEZDİĞİNİ FARK ETTİLER

İhbar üzerine ormanlık alana giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) alanda inceleme yaptı. Dar alan çalışması yapan polis ekipleri ormanda bir aslanın gezdiğini fark etti.

Aslan, tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

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SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen aslan, sahibi Cengiz Şıklaroğlu’na belediye veteriner ekipleri işliğinde teslim edildi.

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(İHA)

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İstanbul Beykoz aslan

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