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  4. İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

29.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir AVM'de dün korkunç bir olay yaşandı. AVM’nin 3'üncü katına çıkan Yılmaz Ç. metrelerce yükseklikten aşağıya kendini bıraktı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Ç.'nin borçlu olduğu, bu yüzden intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Metrelerce yükseklikten kendini bıraktı

Maltepe'de bir Alışveriş Merkezi’nde, dün akşam saat 20.45 sıralarında yaşanan olayda, AVM’nin 3'üncü katına çıkan Yılmaz Ç. kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 42 yaşındaki Yılmaz Ç. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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BORÇ İDDİASI

Ağır yaralanan Yılmaz Ç.'nin borçlu olduğu, bu yüzden intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

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O ANLAR KAYDEDİLDİ

Öte yandan, şahsın AVM'nin 3'üncü katından atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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İntihar İstanbul AVM
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