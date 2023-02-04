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İstanbul'da AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenlere ayağı sıkıştı, parmakları koptu

04.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir AVM'de korkunç bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte AVM'ye gelen Filipinli 7 yaşındaki bir çocuğun ayağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olayda çocuğun sağ ayağındaki 3 parmak koptu. AVM'de yaşananların görüntüsü ortaya çıkarken küçük çocuğun hastaneye kaldırılıp ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay, İstanbul Şişli'de bir AVM'de meydana geldi. Filipinli 7 yaşındaki bir çocuğun ayağı AVM'nin yürüyen merdivenlerine sıkıştı. Olayda parmakları kopan çocuk, hemen hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken AVM'de yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

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SAĞ AYAĞI SIKIŞTI

Çarşamba günü saat 13.15 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’ndeki bir AVM’de meydana gelen olayda, Filipinler uyruklu 7 yaşındaki A.M.L ailesiyle birlikte AVM’ye girdi. Aile burada metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandığı esnada çocuğun sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı. Olay sonucunda sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L.'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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AMELİYATA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine AVM’ye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, parmakları kopan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kopan parmaklar ise merdiven sökülerek ulaşıldıktan sonra hastaneye götürüldü ancak yerine dikilemeyince aile, özel bir hastaneye sevk edildi. Burada çocuğun ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri çalışma başlattı. İhmal olup olmadığının araştırıldığı olayla ilgili savcılığın talimatıyla “taksirle yaralama” suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldığı ve “Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısının asıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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