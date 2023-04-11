İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 Nisan 2023: Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? Nisan yağmurları etkisi!

İstanbul'da baraj doluluk oranları arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Kış aylarında oldukça verimsiz bir yağış dönemi geçiren Türkiye, mart ayında beklediği yağışlara kavuştu. Yağışlar Nisan ayında da sürüyor. Barajlardaki doluluk oranları merak edildi. İşte 11 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları...

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU? (11 NİSAN 2023 SALI)

Barajlardaki doluluk oranı 41.51 olarak açıklandı. Bundan tam 10 sene öncesine bakıldığında barajların doluluk oranının yüzde 91.53 seviyesinde olduğu görülmektedir.

2015'teki 96.68 ile zirveye çıkan doluluk oranları; şu an 41.51 seviyesinde.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İşte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları:

Alibey barajı 15.36

Büyükçekmece barajı 30.27,

Darlık barajı 55.69,

Elmalı barajı 40.22,

Istrancalar barajı 25.08,

Pabuçdere barajı 10.24,

Sazlıdere barajı 32.13,

Terkos barajı 33.17,

Ömerli Barajı 65.33.



