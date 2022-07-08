İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı! Sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte hareketlilik daha da arttı. İstanbul’da, bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi.

Tatil öncesi dün de görülen yoğunluk bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

BAZI KESİMLERDE DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.





