İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul Valiliği detaylı teknik inceleme yapılması ön görülen 14 okulda okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.
İSTANBUL'DA TATİL EDİLEN OKULLARIN LİSTESİ:
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
TEKİRDAĞ
Marmara Ereğlisi'nde eğitime bugün için ara verilmesi kararı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alırken, velilere de cep telefonu mesajıyla duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığımızca 27.09.2019 Cuma günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizle duyurulur" denildi.
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