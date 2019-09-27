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İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine haberine göre İstanbul'da 9 ilçede 55 okul incelendi,14 okul bir gün süreyle tatil edildi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesi genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul Valiliği detaylı teknik inceleme yapılması ön görülen 14 okulda okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" denildi.

İSTANBUL'DA TATİL EDİLEN OKULLARIN LİSTESİ:

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

TEKİRDAĞ

Marmara Ereğlisi'nde eğitime bugün için ara verilmesi kararı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alırken, velilere de cep telefonu mesajıyla duyuruldu. Açıklamada, "İlçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığımızca 27.09.2019 Cuma günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizle duyurulur" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ekrem bey tatile mı gitti gene
İSTANBULUN YARISI BOŞALTILMALI HER 2 BİNADAN 1’i SAKAT
diğer okullar müslüman mı degil
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