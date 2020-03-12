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İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili korkutan açıklama: 6.7 milyon kişi etkilenebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 09:29 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi “Deprem Riski ve Riskin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar” adlı seminere ev sahipliği yaptı. Seminerde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Gülüm Tanırcan, “İstanbul depreminden 6.7 milyon kişi etkilenebilir, toplam ekonomik kaybın 90-120 milyar dolar arasında olması öngörülüyor” dedi.

Seminerin moderatörü Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, konuşmacısı ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Gülüm Tanırcan oldu. Türkiye’de yapı denetimi eksikliği olduğunu ve tasarımların depreme yönelik yapılmadığını söyleyen Tanırcan, ülke genelindeki tüm binaların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek olası İstanbul depremi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

'6.7 MİLYON KİŞİ ETKİLENEBİLİR'

İstanbul’da büyük bir deprem olduğunda 6.7 milyon insanın depremden etkileneceğini söyleyen Tanırcan, “Yapı denetimi sadece şantiyede inşaatın denetimi olarak anlaşılmakta ve depreme dayanıklı projeler ihmal edilmektedir. Ülke genelindeki tüm binalara güçlendirme çalışması yapılmalıdır. Doğal afet sigortaları kurumunun kurulması ve zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatılmalıdır. Deprem her an gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.

'MADDİ KAYIP DA ÇOK BÜYÜK OLACAK'

Depremin ekonomik anlamda da ciddi boyutları olacağını kaydeden Gülüm Tanrıcan, “İstanbul ve çevresinde bir depremin olması durumunda, toplam ekonomik kaybın 90-120 milyar dolar arasında olması öngörülüyor. Deprem sonrası ise 30 milyar dolar civarında bir maliyet öngörülmektedir. Bunlar acil durum, müdahale ve yeniden inşaat yapım çalışmalarına yönelik harcamalar için kullanılacak” dedi.

Yapılması gereken çalışmaları da ana başlıklar altında anlatan Tanırcan, depreme dayanıklı projelendirme, inşaat ve kontrolörünün yapılması gerektiğini belirterek; yapısal güçlendirme, kentsel dönüşüm, afet ve acil planlarının hazırlanması, depreme yönelik eğitimlerin verilmesi, riskin transferi açısından da deprem sigortası yaptırılması gerektiğini ifade etti.
Seminere belediye meclis üyesi Tuncay Tuna, Hakan Çebi ve Belediye Başkan Yardımcısı Evren Kılcı ve belediye daire müdürleri de katıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul deprem Gülüm Tanırcan

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