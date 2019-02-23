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İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 07:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün beklenen kar yağışı İstanbul'da önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul'da kar yağışı görüleceğini duyurdu. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı.

İBB'ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi.

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GECE YAĞMUR DURMADI

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak, sabaha karşı da etkili olmaya devam ediyor. Hemen hemen megakentin tamamında görülen yağış, yer yer şiddetli sağanağa dönüyor. Yağışla birlikte rüzgâr da etkili oluyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, sağanakla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve sağanağın gün içerisinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

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(DHA)


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istanbul sağanak yağış kar yağışı İBB

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