İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul'da kar yağışı görüleceğini duyurdu. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı.

İBB'ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi.

GECE YAĞMUR DURMADI

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak, sabaha karşı da etkili olmaya devam ediyor. Hemen hemen megakentin tamamında görülen yağış, yer yer şiddetli sağanağa dönüyor. Yağışla birlikte rüzgâr da etkili oluyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, sağanakla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve sağanağın gün içerisinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

(DHA)



