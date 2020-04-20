HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da bir meydan daha yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'da bir meydan daha yaya trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de koronavirüs önlemleri kapsamında Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediyor. Ümraniye İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararıyla yoğunluğun fazla olduğu Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı.

BARİKAT İLE ÖNLEM ALINDI

Meydanın çevresine ve yürüyüş yolunun giriş çıkışına barikat konularak önlem alınırken, polis ve Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Bu bölgelerin 3 Mayıs saat 24.00’e kadar kapalı kalması bekleniyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide bulunduİstanbul'da korkunç olay! Boş arazide bulundu
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
1/
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Cuma günü için en güzel mesajlar

Cuma günü için en güzel mesajlar

Diğer Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul trafiğinde son durum

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul trafiğinde son durum

Avcılar'da çok sayıda kemik ve kafatası bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide bulundu

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (20 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji uyardı! O bölgeler dikkat

CHP’li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

CHP’li Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar ile ilgili flaş gelişme

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar ile ilgili flaş gelişme

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklama yapacak

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.