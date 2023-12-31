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  4. İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapalı! Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleşecek

İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapalı! Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleşecek

31.12.2023 17:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yarın "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenleyecek. Bu nedenle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, 1 Ocak 2023'te İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapalı! Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleşecek

Yarın 04.00-12.00 saatlerinde Filistin'e destek yürüyüşü ve basın açıklaması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İŞTE İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Fatih'te Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden ve Reşadiye Caddesi'nden Galata Köprüsü istikametleri bugün saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te yarın saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar Kadir Has Kavşağı Ragıp Gümüşpala Caddesi istikameti, Abdülezel Paşa Caddesi Sirkeci istikameti, Sahil Kennedy Caddesi Şehit Vefa Karakurdu Aksaray ayrımlarından Sirkeci istikameti, Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi kesişiminden Sirkeci Meydan istikameti trafiğe kapalı olacak ve Beyazıt-Kabataş arası tramvay seferleri durdurulacak.

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Alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, İstanbul Çevre Yolu D-100 ile E-80 İstanbul Çevre Yolu kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda ise saat 03.00'ten etkinlik bitimine kadar Kemeraltı Caddesi (Tophane Işıklar ile Karaköy Meydan arası iki yönlü), Necatibey Caddesi, Bankalar Caddesi, Okçu Musa Caddesi, Tersane Caddesi (Tarlabaşı Bulvarı ile perşembe pazarı ışıklar arası iki yönlü) trafiğe kapatılacak.

Alternatif yol olarak Unkapanı Köprüsü ile Refik Saydam, Meclis-i Mebusan, Boğazkesen ve Defterdar Yokuşu caddeleri tercih edilebilecek.

(AA)

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İstanbul trafik
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