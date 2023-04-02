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İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? İstanbul valiliği duyurdu! İşte kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

02.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bugün bazı yolların kapalı olacağı öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada İstanbul’da 2 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar ve güzergahlar belli oldu. Peki İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? İstanbul valiliği duyurdu! İşte kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bağcılar Meydan'da e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreni nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Vatandaşlar evden çıkmadan önce 2 Nisan Pazar günü hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? sorularını aratıyor.

2 NİSAN İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI OLAN VE AÇIK OLAN YOLLAR

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Buna göre, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak cadde ve sokaklar şöyle sıralandı:

"Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 1000. Sokak- 426. Sokak kavşağı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Bağcılar Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bağcılar Caddesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi kavşağı ile Bağcılar Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü olarak, Bağcılar merkez 674. Sokak (Bağcılar Caddesi 674. sokak kesişimi ile Osman Gazi Caddesi 674. Sokak kesişimi arası), Birlik Caddesi (Birlik Caddesi 1000. Sokak kavşağı ile Bağcılar Meydan arası) ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler, Sancaktepe Mahallesi 10. Sokak, 896. Sokak, 897. Sokak ile bu sokaklara çıkan tüm sokak ve caddeler."

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