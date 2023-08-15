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İstanbul'da büyük su kesintisi! O ilçe 20 saat boyunca susuz kalacak! İşte 15 Ağustos 2023 İSKİ su kesinti listesi...

15.08.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yapılacak ilçedeki vatandaşlara gönderdiği kısa mesaj (SMS) ile uyarıda bulundu. Yayımlanan duyuruya göre; bugün saat 10.00'dan 16 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya dek su verilmeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte detaylar...

İstanbul'da büyük su kesintisi! O ilçe 20 saat boyunca susuz kalacak! İşte 15 Ağustos 2023 İSKİ su kesinti listesi...

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ tarafından yayımlandı. İSKİ, 15 Ağustos 2023 Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları yapacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) son dakika su kesintisi uyarısı geldi. İşte 15 Ağustos 2023 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

İSKİ'den gönderilen gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Abonemiz, bölgenizi besleyen isale hattında deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir İlçesi; Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı ve İkitelli OSB mahallelerine 15.08.2023 Salı günü saat 10.00 ile 16.08.2023 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."

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İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un bazı ilçelerinde İSKİ tarafından planlı bakım ve onarım çalışması yapılıyor. 15 Ağustos 2023 Salı (bugün) tarihli kesintiler önceden duyuruldu.

iski 1

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İstanbul su kesintilerini sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

iski 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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