İstanbul'da büyük su kesintisi! O ilçe 20 saat boyunca susuz kalacak! İşte 15 Ağustos 2023 İSKİ su kesinti listesi...

İstanbul su kesintisi listesi İSKİ tarafından yayımlandı. İSKİ, 15 Ağustos 2023 Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları yapacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) son dakika su kesintisi uyarısı geldi. İşte 15 Ağustos 2023 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

İSKİ'den gönderilen gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Abonemiz, bölgenizi besleyen isale hattında deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir İlçesi; Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı ve İkitelli OSB mahallelerine 15.08.2023 Salı günü saat 10.00 ile 16.08.2023 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un bazı ilçelerinde İSKİ tarafından planlı bakım ve onarım çalışması yapılıyor. 15 Ağustos 2023 Salı (bugün) tarihli kesintiler önceden duyuruldu.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ

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