İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü, “ Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.

Mert İbişler, “Bence olumlu çünkü polis gibi gezen çok insan var. Trafiği işgal eden" şeklinde konuşurken, Ömer Özdemir, “İstanbul'da araç kullanan herkes gibi ben de bu konudan aşırı rahatsızdım. Çünkü kimin olduğunu bilmediğimiz gerçekten görevli mi değil mi? Sanki İstanbul'un yarısı devlet görevlisi. İnanılmaz sayıda çakarlı araba vardı. Bu bütün şoförleri olduğu gibi beni de çok rahatsız ediyordu. Alınan kararı bu sabah büyük bir keyifle gördüm. Sonuna kadar destekliyorum. Kanunlara, kurallara uygun olmayan hiç kimsenin gereksiz üstünlük kullanmasının ve trafikte başka sürücüleri taciz etmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur diye düşünüyorum" dedi.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.