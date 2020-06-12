İstanbul'da çiftler nikah için gün bulamıyor!

Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında başlayan ve Türkiye'de de mart ayında ilk vakanın görüldüğü Kovid-19 salgını, evlenme hazırlığında olan çiftleri de etkiledi.

Salgın sürecinde bazı çiftler az sayıda davetli ya da sadece şahitlerle evlenmeyi tercih ederken, bazıları nikahlarını ileri bir tarihe erteledi, kimisi de salgın sonuna kadar evlenmemeye karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinde "Nikah salonlarının 15 Haziran'da, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağını" açıklamasının ardından genç çiftleri yeniden evlilik heyecanı sardı.

ÖNCELİK PANDEMİ SÜRECİNDE NİKAHLARINI ERTELEYENLERDE



Nikah tarihi alabilmek için belediyelerin yolunu tutan çiftler, bu kez de nikah dairelerindeki yoğunlukla karşılaştı.

İstanbul'un birçok ilçesinde haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğunluk yaşanıyor. Genelde erken tarihlerde hafta sonu nikah için yer bulunmazken, bazı ilçelerde hafta içi nikah tarihi veriliyor.