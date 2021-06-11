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  4. İstanbul'da dehşet anları! Hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırdı

İstanbul'da dehşet anları! Hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırdı

11.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, hamile karısını sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, hamile olan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gözü dönen adam, karısına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, şahıs kadına yerde de vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Kadını adamın elinden alan vatandaşlar adamı da başka bir noktaya götürdü. Aldığı darbelerle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi sokakta bulunan vatandaşlar yaptı.

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şahıs emniyete götürülürken kadın kocasından şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA

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