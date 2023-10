İstanbul’da dehşet! Tartıştığı dünürünü sokak ortasında vurdu

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Kadımehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında sorun olan M.E. ile M.U., olay günü çocuklarının yaşadığı tartışma nedeniyle karşı karşıya geldi. Sokakta başlayan tartışmanın bir anda küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. silahına sarıldı. Yaşanan arbedede M.E., dünürü M.U.‘ya ateş ederek bacağından yaraladı.

DÜNÜRÜNÜ SOKAK ORTASINDA VURDU

Olayın ardından M.E. hızla uzaklaşırken, M.U. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.U.'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“CAMA ÇIKTIM SANİYELER İÇİNDE SİLAH PATLAMASI OLDU”

Olayla ilgili konuşan Derya Kara, “Bağrışmalar oldu, kızların bağırması falan oldu. Cama çıktım saniyeler içinde silah patlaması oldu, adamı bacağından vurdular. Sonra işte polis, buraya olay inceleme geldi” dedi.

SALDIRGAN DÜNÜR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Öte yandan olayın hemen sonrasında çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, saldırganın uzaklaştığı sokakta arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.E., olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakalandı. El konulan tabancanın namlusuna mermi sürüldüğü ve atışa hazır halde olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan M.E. suçunu itiraf etti. Adli işlemleri yapılan M.E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.