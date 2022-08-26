İstanbul'da dolu kabusu! Meteoroloji uyarmıştı, etkisini gösterdi: Araçlar yollarda mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi.

Esenyurt'un Pınar Mahallesi ise şu ana kadar yağıştan en çok etkilenen bölge oldu. Mahalle de bazı araçlar mahsur kaldı. DHA'nın geçtiği görüntülerde araçların hareket etmesinin imkansız olduğu görülüyor.

