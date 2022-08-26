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İstanbul'da dolu kabusu! Meteoroloji uyarmıştı, etkisini gösterdi: Araçlar yollarda mahsur kaldı

26.08.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir'de de şiddetli dolu yağdı.

İstanbul'da dolu kabusu! Meteoroloji uyarmıştı, etkisini gösterdi: Araçlar yollarda mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi.

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Esenyurt'un Pınar Mahallesi ise şu ana kadar yağıştan en çok etkilenen bölge oldu. Mahalle de bazı araçlar mahsur kaldı. DHA'nın geçtiği görüntülerde araçların hareket etmesinin imkansız olduğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Araç Esenyurt
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