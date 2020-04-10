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İstanbul’da eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak? İşte adım adım ücretsiz maske alımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Ücretsiz maske alımı ile ilgili İstanbul için uygulama değişikliğine gidildi ve ücretsiz maskelerin PTT değil eczaneler aracılığı ile dağıtılacağı açıklandı. Peki İstanbul’da eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak? İşte adım adım eczaneden ücretsiz maske alımı...

İstanbul’da eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınacak? İşte adım adım ücretsiz maske alımı!

Kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu getirilmesi sonrası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı da başlayacak. Öncelikle dağıtımın PTT ile yapılacağı duyurulmuştu ama İstanbul özelinde ücretsiz maske dağıtımı eczanelere aktarıldı. Peki eczanelerden nasıl ücretsiz maske alınacak? İşte adım adım ücretsiz maske alımı.

ADIM ADIM ÜCRETSİZ MASKE ALIMI

1. Aşağıdaki bağlantı ile e-Devlet'teki ücretsiz maske başvuru sayfasını açın.

Ücretsiz maske başvuru ekranı için tıklayınız

2. Açılan sayfada kimlik ve iletişim bilgilerinizi ilgili alanlara girip maske siparişi verin.
3. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonunuza bir kod gönderilecek.
4. Bakanlığın gönderdiği kodu yakınınızdaki bir eczaneye verip maskelerinizi temin edebileceksiniz.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Eczacılar Odası’nın paylaştığı bilgilere göre uygulama maskelerin eczanelere ulaştırılması sonrasında başlayacak.

KAÇTA ÜCRETSİZ MASKE ALINABİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecek.

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Sağlık Bakanlığı eczaneler ücretsiz maske

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