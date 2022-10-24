İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 EKİM 2022: Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ile planlı kesintilerin ne zaman yaşanacağı, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını incelemek isteyen birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 24 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 EKİM 2022 ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKÇA MESCİT, BEYSAN, CAFER, EĞİLMEZ, GÜZİN, HAVADAR, KINALIZADE, PİYADE, SAYGILI, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZLEMLİ sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ARAS, AYÇİÇEĞİ, BİRLİK, MENEMEN, ÜLKÜ sk bölgelerinde 24/10/2022 09:30:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, ALO, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk / DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, AKGEYİK, AKIN, AKKOYUN, AKKUZU, ALTUNER, ARA, ARKA, ASMA, ATAMAN, AVİZE, BABACAN, BALIKÇI, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, DİLEK, DİŞÇİ, EFE, ER ÇIKMAZI, ERSOY, ERİŞİR, EĞİK, FERAH ÇIKMAZI, FESLEĞEN, FİKRET, FİLİZ, FİSKE, GEMİ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÖNÜL, GÜLDEN, GÜRAY, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, ITIR, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KAZAK, KEMAL SUNAL, KESKİN, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KUZU, KÖŞK, LEYLAK, MEHTAP, MERT, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, MİSKET, NANE, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, RANA, REYHAN, RIHTIM, RÜZGARLI, SAKSI, SALKIM, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, SEVGİ, SEÇKİN, SIRMA, SU, TAVLA, TEKİN, TEL, TURNA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, ÇALGI, ÇAVUŞOĞLU, ÇUKUR, İLKEM, İSKELE, İSTEK, İYİBAŞ, ŞANLI, ŞEBNEM, ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, ŞAMLI sk bölgelerinde 24/10/2022 23:00:00 - 25/10/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1686., 1688., 1694. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1684., 1687., 1688. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, EFE, LATİF DİNÇBAŞ, RÖNTGEN, TUNÇDAL YÜZATLI, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 24/10/2022 09:30:00 - 24/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, SARDUNYA sk bölgelerinde 24/10/2022 10:30:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah HİLAL 2, ÇAVUŞPAŞA, ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU, ŞİRİN sk bölgelerinde 24/10/2022 11:30:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 48/2., 51/1. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, BURÇAK, EREN sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah RIHTIM sk bölgelerinde 24/10/2022 06:00:00 - 24/10/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, KAMİL, KARAKOL, İPEK sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah FIRAT, MİLLET, PİRİ REİS, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah GÜN sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah LADİN, ORG. İZZETTİN AKSALUR sk bölgelerinde 24/10/2022 00:00:00 - 24/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 24/10/2022 01:30:00 - 24/10/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah TESTİ ÇIKMAZI sk / OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KATMER ÇIKMAZI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 146., 147., 149., 150., AZİZİYE sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 320., 323., 326. sk / NİNE HATUN mah 167. sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 121., 122., 123. sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 232., 233., 235., 236., 240., 241., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 616., 638., 639. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1413., 1438., 1439. sk bölgelerinde 24/10/2022 12:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 3.GÜMÜŞ, BALIKÇI BAKKAL, BÜLBÜLDERE, HÜSAM EFENDİ, KIRKMERDİVEN, MİHRİŞAH SULTAN, SALİHA SULTAN sk / İSLAMBEY mah 1.BAĞ ÇIKMAZI, 1.BÜLBÜL YUVASI ÇIKMAZI, 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI, 3.GÜLİSTAN, ADİLE SULTAN, ARİFAĞA, BALIKÇI BAKKAL, BAĞ, BEŞİRAĞA, BÜLBÜL YUVASI, BÜLBÜLDERE, BÜYÜK FISTIKLI, EVLİCE BABA TEKKE, EVLİCE BABA ÇIKMAZI, FEYZA, KÜÇÜK FISTIKLI, NAKKAŞ, ORTANCA, SÜTÇÜ FİKRİ, SİNOP, TEKKE, ŞAKAYIK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 24/10/2022 00:01:00 - 24/10/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah GÜNDOĞDU, TOZLU sk bölgelerinde 24/10/2022 14:00:00 - 24/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI sk / ŞEHREMİNİ mah MEVLANAKAPI, MİMAR KASIM sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, YAYLA sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/10/2022 00:05:00 - 24/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1144., 1166., 1168., 1170/2., 1171., 1172., 1173., 1174., ERTUĞRUL GAZİ, MEHMET AKİF, MENDERES, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, CEVİZ, FATİH, KARADAL, KAVAKLI, KAYACIK, LİMON, MEŞE, PELİT, SAVAŞ, SAVUR, SELVİ, SÖĞÜT, YÜKSEK, YÜKSEL, ZEKİ, ZEYTİN sk bölgelerinde 24/10/2022 02:00:00 - 24/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 24/10/2022 02:00:00 - 24/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, CELAL NURİ, DEMET, ERDE, GÜNEŞ 1, MEHMET AKİF , MEHTAP, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, SAKLIVADİ, ÇALDIRAN, İPEK, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk / CUMHURİYET mah ASUDE, ATMACA, ATOM, AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BERRAK, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, CEYLAN, DEFİNE, DORUK , DOĞAN, DUMLU, FERAHLAR, GÜLER 1, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, KAYA 3, KEKLİK, KIBRIS, KIZILELMA 1, KOÇ, KUMRU, KUYULU, MARTI 1, MOLLA, NURLU, REHBER, SAHRA, SAKIZ, SERHAT 2, SÖNMEZ, ULUGAZİ, ÇELİK HANÇER 6., ÖZLER, ŞAHİN, ŞEKER, ŞEN sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, ALTIPARMAK, AYDIN 2, BAHARLI, CAMBAZ, CAMİ 2, EDİRNE, FERHAT, GÜRBÜZ, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KIBRIS, KILIÇALİ, MARMARA 1, NECATİBEY, PAPAĞAN, REHBER, SEVİNÇ, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL, USTA, YALAZ, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah KIBRIS, KUYULU sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah AKPINAR, ALTAY, E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜLBAYIR, GÜNDOĞDU, GÜRPINAR, KINALITEPE, LALEBAHÇE, METE, MURATLI, NADİDE, SIRPSINDIĞI, TURUNÇLU, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, MAHMUDİYE, ORHAN, POSTA, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk / GENÇOSMAN mah AK, DAVUTPAŞA 1., DEMİRAY, FİLİZ, GEÇİT, GÜZELLER, KAYNAK, MEHMETÇİK, MERHALE, SARDUNYA, SEMİZ, TAVUS, UZAY, YOLCU, ÇİNÇİNDERE, ÖZL bölgelerinde 24/10/2022 02:00:00 - 24/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KARADAL, PELİT, SAVAŞ, SAVUR sk bölgelerinde 24/10/2022 02:00:00 - 24/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FERAH, GAMZE, KANARYA, KAZIM KARABEKİR, KURŞUNLU, MİNE, OKÇU, SAADET, SAMSUN, SAMİ PAŞA, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU, ÖZCAN, ÖZDEN, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 24/10/2022 02:00:00 - 24/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, SAKİN sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NARİN sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.KILAVUZ, 1.SERHAT, 2.AKARSU, 2.UĞUR, ARİF HİKMET, EMRE, KEMALPAŞA, NİFER sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 4.CAN, OKAN, OSMANCIK sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / YEŞİLOVA mah 2.AŞIK VEYSEL, 3.GAZİ, DUMLUPINAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 24/10/2022 15:30:00 - 24/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SEDİR, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DAĞLAR YOLU, ERDEMLİ, GÜLBAĞLAR, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAVAKCI ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, LALEFER, ÇUVALCI, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 24/10/2022 09:30:00 - 24/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7020. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BULUT, BURÇ, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, FIRTINA, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KIRIM, KUMSAL, KÖROĞLU, MANOLYA, MAVİGÖK, NECATİ ÖNEY, SARIGÜL, TANDOĞAN, TOROS, YAKUT, YETKİ, ZİRVE, ÇAĞATAY, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK, ŞELALE sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PEHLİVAN, UYGAR, YAVUZ sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU, HUDUT, KAMELYA, MANDIRA, VEFA POYRAZ, YILDIZ sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah BARUTHANE sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN sk / PAŞA mah AVUKAT, KUYU 1, ÇİMEN 2, ÇİĞDEM 3, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 24/10/2022 14:00:00 - 24/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 571/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 24/10/2022 00:05:00 - 24/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 24/10/2022 10:00:00 - 24/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 24/10/2022 13:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/10/2022 00:01:00 - 24/10/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/10/2022 00:01:00 - 24/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/10/2022 00:01:00 - 24/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 24/10/2022 04:00:00 - 24/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 101. sk bölgelerinde 24/10/2022 15:00:00 - 24/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

24.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ALİ KUŞÇU, 3.

BEYKOZ

24.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak OYMAK, ITIR, BİLİŞİM, MEHMETCİK, ERDENER, ALTAN, GÜRGÜLEN, YEDİVEREN, PRESTİJ, NACİ AKMEHMET

ÇEKMEKÖY

24.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞİLE YOLU, 14., 12., 11., 9., 13., 10., 2., 1., ÖZTÜRK, ÖZBEY, ZADE, YÜZAKI, UÇAR

KADIKÖY

24.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, AKIN, VAPUR YOLU, PEMBE GÜL, KUZU, BEDRİ GÜVEN, ZİHNİ SAKARYALI, ALAN, MÜCAHİT, HAMİYET YÜCESES

24.10.2022 09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HATTAT BAHATTİN, YEŞİLÇEŞME

KARTAL

24.10.2022 09:30 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞENYURT, AVŞAR, AHISKA, RABİA ÇIKMAZI, ÇİLE, AKÇALI, GÜLDÜNYA, TERCAN, RESSAM, ŞALE, OLTUTAŞI, TENHA, AKDEMİR, ANIL, ŞÜKÜR

24.10.2022 11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DOĞA, ÇİNİ

24.10.2022 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞAFAK, LEVENT

24.10.2022 15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SEMA

24.10.2022 14:00 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HAMAM

24.10.2022 16:00 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YURTBAŞI, ORHANGAZİ, FİDANLIK

MALTEPE

24.10.2022 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MİMOZACI

24.10.2022 10:30 - 11:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL

24.10.2022 16:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NURHAN, CANDAN, NİL, MAKBER, SIRMALI, ÇAĞLAYANLAR, AKŞEMSETTİN

PENDİK

24.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DEDEPAŞA, SİTE, ÇAYIR ÇIKMAZI

24.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MÜMTAZ, VENÜS, AKÇAM, YURTSEVEN, ELA, NECMETTİN ERBAKAN, CİDE, DOĞAN, DUMLU, EYLEM, GÜLENÇ, ULAŞ, KÜME EVLER, MARTI, SERÇE

ŞİLE

24.10.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MOR SÜMBÜL, ÖZYURT

24.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HECİZ

SULTANBEYLİ

24.10.2022 14:15 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak VAROL, MABET, CEM SULTAN, EŞREF BİTLİS, KASIM, KUNDURA

TUZLA

24.10.2022 09:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EMİROĞLU, HAMİT KAPLAN, ÖZ, BURCU, ŞİRVAN

ÜSKÜDAR

24.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ZAFER, MİLLİ, BAĞLARİÇİ, ARAÇ, ZAFERLER, PEMBEKARANFİL

24.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÜLİSTAN, POSTACI, DERYA, FAİKBEY MESCİDİ, ATIFBEY, GENCAY

24.10.2022 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KULELİ

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

