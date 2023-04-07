İstanbul'da elektrik kesintisi: Dikkat saatlerce gelmeyecek! İşte 7 Nisan 2023 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi listesi olan ilçeler 7 Nisan 2023 Cuma günü arama motorlarında sorgulanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından İstanbul'a yönelik yapılan elektrik kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 7 Nisan 2023 elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER!

AVCILAR

NO: 34794918

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BİLEN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KULAÇ, LEVENT, MÜMTAZ, ŞANLI sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794922

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6 sk bölgelerinde 07/04/2023 13:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34786502

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787038

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 182., 183., 184. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 282. sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34788143

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795803

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.FULYA, 2.MENEKŞE, 2.NEŞE, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, 6.LALE, AHMET HAŞİM, BAĞİÇİ, BAŞARAN, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, ECDAT, ESENEVLER, ORDU, SAYFİYE, ZİYA OSMAN SABA, ŞİRİN sk / SİLAHTARAĞA mah KEMAL REİS sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AÇIK, BAHAR, BALIKÇI, DEFNE, ECDAT, GAYE, HALİÇ, HAZAN, ORDU, SAADET, SERİNCE, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786503

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 07/04/2023 12:00:00 - 07/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34794734

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 07/04/2023 00:00:00 - 07/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794735

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 07/04/2023 00:00:00 - 07/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795950

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALBAYRAK sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795952

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜHER, KARAKARTAL, MESUT, MESUT ÇIKMAZI, SEFA sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34779741

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, BONCUK, BİLGİÇ, CİVELEK, HASBAHÇE, HÜRRİYET, KATİP ÇELEBİ, SEFA, SEYİT ONBAŞI, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779736

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HASBAHÇE sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779742

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HASBAHÇE sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34796771

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, SAKİN, ULUBATLI sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34790363

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÜL ACARA, GÜLFEM, GİRNE, SEBAT, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34747854

İSTANBUL SARIYER ilce -RUMELİ HİSARI mah sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34774928

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ sk / PİRİPAŞA mah DEREİÇİ, YASEMİN sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774929

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AVCILAR, OKÇULAR ÇEŞME, YARPUZ, ÜLEV sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34796917

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah DOĞANYURT, KAHYA, KALKAN, KANAAT, KANDEMİR, KARADUMAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794759

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794760

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAŞARI, BUHARA, FULYA, KAMELYA, LALEZAR, NADİDE, RUKİYE, SEMERKANT, UMUT, ÖZGÜN, İSTASYON sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790553

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34791152

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah ALKOP, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 07/04/2023 00:00:00 - 07/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785857

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993. sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786755

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 881., 933., 934., 939., 942., URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 921., 923., 924., 939., 953. sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785863

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 28., 31., 49., 50., 51., 52., 60., SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34796764

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah 2203., 2210., ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, BÜLBÜL, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, KIYI, PAPAĞAN, PELİKAN, SAKA, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TOYGAR, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34790295

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah HIZIR KÜLHANI sk / YAVUZ SİNAN mah ATATÜRK, LEBLEBİCİ, UNKAPANI, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ sk bölgelerinde 07/04/2023 00:00:00 - 07/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34793233

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, DR. ŞÜKRÜBEY, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah KARAKULAK, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI sk bölgelerinde 07/04/2023 00:30:00 - 07/04/2023 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34793219

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BAYRAKTAR, DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, İFTARİYE, ŞIRLAĞAN sk / MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, ALİ FAKİH CAMİİ, ALİ FAKİH CAMİİ ARALIĞI, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZLIK, BENLİ İSMAİL, BURHANETTİN TEPSİ, CAMBAZİYE, CAMBAZİYE ARALIĞI, CAMBAZİYE ÇIKMAZI, DUHANİYE, DUHANİYE ÇIKMAZI, ESKİ FISTIKLI, HACI KADIN, HAVACI ŞİNASİ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA MEDRESESİ, MEŞRUTA ÇIKMAZI, SİTE ÇIKMAZI, YARICILAR, YAZICI sk / SİLİVRİKAPI mah ABDULLAH DEDE, AĞA ÇAYIRI, KOCA MUSTAFAPAŞA, MEŞELİ MESCİT, SÜMBÜL EFENDİ, VİDİN, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME 1. ÇIKMAZI, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 07/04/2023 01:00:00 - 07/04/2023 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785874

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, MEHTER, MOLLA CAMİİ, MÜNİFPAŞA, SAMİPAŞA, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34786902

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34792629

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, YEŞİLTEPE, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAHAR, BAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, SOĞANLI, TAYFUN, İKBAL sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34790467

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇELİKTEPE mah sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34797439

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, DİLARA, ERSOY, GAZHANE, HALUK, METİN, ÖZTOPRAK, İĞDE sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34781329

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM sk bölgelerinde 07/04/2023 09:30:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34781332

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, GÖKKUŞAĞI, KIRIM, YANKI, YAĞIZ sk bölgelerinde 07/04/2023 09:30:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34781327

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KIRIM sk bölgelerinde 07/04/2023 09:30:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34782333

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ESKİ BEŞİKTAŞ, ÇAYIR sk bölgelerinde 07/04/2023 09:30:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34795032

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, AYDOĞDU, BİLGE, DİVAN, MERİÇ, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, ULUBATLI HASAN, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34797549

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795265

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.AYDINLAR, 1.GENÇTÜRK, 1.KEKLİK, 1.YUNUS EMRE, 1.ÇAĞLAR, 1.İNCİ, 1407., 1410., 1422. ÇIKMAZ, 2. ZÜMRÜT, 2.KASIMPATI, 2.MEVLANA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 4.LALE, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, ALBAYRAK, HALKALI İSTASYON, KARAGÜL, KIVIRCIK, KURUBAYIR, KÖMÜRCÜ YOLU, MİLLET, PARK, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE, VOLKAN, YENİ MEKTEP, ÇAYIRDÜZÜ, ÇINARLI, ÇİÇEKLİ, ÖĞRETMEN, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 07/04/2023 15:00:00 - 07/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34787006

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, AKARSU, ASLAN, AVŞAR, AYDIN, BUDAK ÖZÜ, CAMGÜZELİ, COŞKUN, CİLO, CİVANPERÇEMİ, DENİZ., ERCİYES, ERGENE ÇIKMAZI, FİDAN, FİLİZ, GİRNE LİMANI, KAYA, KAYMAK, MANDALİNA, MECİDİYE, MENEKŞE YOLU, MERAL, MOR SALKIM, MUAMMER, MUHTAR, MÜHENDİS, NEŞE, OSMANBEY ÇIKMAZI, PETUNYA, RÜZGARGÜLÜ, SERHAT, SUŞEHRİLİLER, SÜMBÜL, SİTE, TAŞ OCAKLARI , TUNCA, USLU, VATAN, YALÇIN, YAVUZ, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YENİDÜNYA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ZAFER, ZERAFET, ZEYTİN, ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAKIR, ÇAM SAKIZI, ÇAMSELVİ, ÇANAK ÇIKMAZI, ÇAYIRALAN, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI, ÇETİN, ÖNCELER, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞAKAYIK , ŞEHİT ORHAN GÖMÜRLÜ sk / TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, AYDOĞDU, BAYINDIR ÇIKMAZI, BOSTANLIK, BULUT AĞACI, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, KALAYCI NURİ, KAYDIRAK, MACİTBEY, ORDULULAR, PAPATYA ÇİÇEĞİ, POLAT KORU SİTESİ YOLU, SARIÇAM, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TARABYA BİLİNMEYEN, TARABYA SİTESİ, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TOPÇU, TUNÇ KÖPRÜ, TÜMKE, TÜRKBEY ÇIKMAZI, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞAKACI, ŞALCIKIR, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER, ŞİMŞEK sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 07/04/2023 00:00:00 - 07/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787008

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, MISIR, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 07/04/2023 00:00:00 - 07/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787009

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk / KİREÇBURNU mah ALAKIR, ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BEYAZ LALE, BULUT ÇIKMAZI, CEM, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk / PTT EVLERİ mah ATLAS, BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, BEYAZ SÜMBÜL, FINDIK, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, KESTANELİK, KIRMIZIGÜL, MANOLYA ÇİÇEĞİ, MESİRE, MEŞELİ, YAVUZ SELİM, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇAYIRBAŞI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAM YOLU, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZYILDIRIM, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, EKBİÇ, KAPTAN, KISA, MEZARLIK ARKASI, MUHTARLIK, PALA, SIRMAÇ, TESTİCİLER, ÇAYIR MEZARLIK, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 07/04/2023 00:00:00 - 07/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760598

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ALANTOPU ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, BAHÇEKÖY, DAĞLAR YOLU, DİNDAR, ERDEMLİ, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜLFEM, GÜNEY, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAVAKCI ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KESTANE SUYU, KİRAZLI ÇIKMAZI, LALEFER, LİMON ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, ORTA CAMİİ, SEYRAN, SIR, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI, ÇAKIRCI ÇIKMAZI, ÇAN ÇİÇEĞİ, ÇEŞMELİ, ÇUVALCI, ÖZ KAVAKLIDERE, ÖZ SAFRAN ÇIKMAZI, ÖZ SÜMBÜL, ÖZFIRAT ÇIKMAZI, ÖZÇAM sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34782017

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ARI, ATA, AYDINLI, DERETEPE, DERMAN, DERYA ÇIKMAZI, DOĞANCI, DİKMEN, GÜZİDE, HANIMGÜL, POYRAZLAR, TAŞ, YENİ, ÇAMLIPARK, ÇAMLITEPE CAMİ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787011

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, MISIR, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34782023

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, ATILGAN, BEREKET, DERE OTU, DÖNENCE, FAHRETTİN ASLAN OKULU, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , OKUL ALTI, ON KASIM, SADIK ÇIKMAZI, SAĞLIK ÇIKMAZI, SELİMİYE, YEŞİLAY, ÖZÇAYIR, ŞALCIKIR, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795756

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786985

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, ÇAYIRBAŞI sk / ÇAYIRBAŞI mah BAHÇEKÖY, CAMİİ ŞERİF, EKBİÇ, KAPTAN, KISA, MUHTARLIK, TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 07/04/2023 10:00:00 - 07/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34782030

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, BEYAZITLI ÇIKMAZI, ERGENEKON, FETİH ÇIKMAZI, GAYE ÇIKMAZI, HACİB, HAYRAT ÇIKMAZI, KAFKAS, KONUK, MERMERCİ ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, VAKIFLAR ÇIKMAZI, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 07/04/2023 13:00:00 - 07/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34782060

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AYBARS, EFENDİ ÇIKMAZI, FATİHLER, GEÇİT, GÜZELCE ALİPAŞA , TAHİR, TEYYARE, TÜRKBOSTANI, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, ZEMBİL ÇIKMAZI, ŞEKER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/04/2023 14:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787031

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, MISIR, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 07/04/2023 16:00:00 - 07/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34778654

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795943

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795758

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATAMAN, BAHRİYE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795244

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ASLANOĞLU, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HASAN KORSAN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, KAVAKLIÇEŞME, KOCABAYIR, KUYU, MEHMET KÖYLÜ, MEHMET YILDIZ, SANTRAL, TURGUT ÖZAL, ZAHİT KAYNAR, İHSAN SARIBEKİR sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795718

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 07/04/2023 13:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34786901

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 30. sk bölgelerinde 07/04/2023 09:00:00 - 07/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, Bedaş'ın web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

