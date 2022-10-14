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  4. İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 14 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 14 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

14.10.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ve 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 14 Ekim 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde konuya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesintisi listesini paylaştı. Peki, 14 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 14 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu 14 Ekim Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAş'ın İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini paylaşması ile yanıt buldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 14 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 14 EKİM 2022 CUMA

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 14 Ekim Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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