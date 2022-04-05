İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? 5 Nisan 2022 Salı

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar 5 Nisan Salı günü de konu ile ilgili araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle 5 Nisan Salı günü hangi ilçe, semt ve mahallelerde kesinti yaşanacağına ilişkin listeyi paylaştı. Buna göre Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi gibi ilçelerin bazı mahallerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yapılacak. Biz de sizler için İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? sorularının yanıtı ile AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

5 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 5 Nisan 2022 Salı günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

5 NİSAN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14518316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1678., 1694., 1695., 1696., 1697. sk bölgelerinde 05/04/2022 00:00:00 - 05/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532391

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581., 3026., 3040., 3078., 3080., 3082., 3084., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485414

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., OKURLAR sk/ İNCİRTEPE mah 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14435316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 649., 650., 651., 652., 653., AŞIK ŞENLİK sk/ YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485426

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659., 1664. sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341736

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 936., 948., 949., 950., 952., 954., 958., BAHÇE YOLU, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS, URFALILAR sk/ SULTANİYE mah DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341759

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14150312

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk/ KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 04/04/2022 04:30:00 - 04/04/2022 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14200306

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 10:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365585

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER ilçesinde 2022-04-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır. Son bildirimler şu şekildedir:

NO: 14485457

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALBAYRAK, BİLGE, DEDEKORKUT, GÜNAYDIN, HALİDE EDİP ADIVAR, HAYIRLI, HÜDAVERDİ, HÜLYA, KAAN, MEKTEP, MUSTAFA KEMALPAŞA, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365895

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADNAN MENDERES, BAHÇE, BAĞCILAR, BİRLİK, CAMİ, EGE, ERGENE, KINALI, MERİÇ, ORDU, PANAYIR, PARMAK, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, SÖNMEZ, YILDIZ, İLKYUVA, ŞAFAK sk bölgelerinde 04/04/2022 12:00:00 - 04/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14365634

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk/ UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14343327

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 198., 199., 200., 200/1., 203., ORDU sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-04-05 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır. Son bildirimler şu şekildedir:

NO: 13971318

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735. sk bölgelerinde 01/04/2022 09:00:00 - 01/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14217316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 01/04/2022 12:00:00 - 01/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13971319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA, GÖKÇEADA sk bölgelerinde 01/04/2022 12:30:00 - 01/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

5 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

