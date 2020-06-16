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  4. İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken, sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan sosyal mesafesiz bekleyiş endişe oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı. Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu. Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi endişe duyulmasına sebep oldu. E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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