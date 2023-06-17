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  4. İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası! Sokak ortasında 'Nasıl vermiyorsun’ deyip kiracısının üstüne yürüdü

İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası! Sokak ortasında 'Nasıl vermiyorsun’ deyip kiracısının üstüne yürüdü

17.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören’de kiraya üç katı zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracı arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güngören Gençosman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi olan adamın kirayı 12 bin lira yapmak istediği ve kiracısının ise bu teklife karşı çıkmasının ardından sözlü tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte ev sahibi kiracısının eline vurarak ‘benim evini boşalt. Çıkın gidin’ diyerek tartışmayı alevlendirdi.

"BENİM EVİMİ TERK ET"

Tartışmanın devamında kiracı vatandaşın ev sahibine gitmiyorum demesinin ardından ise ev sahibi, ‘benim evimi bana nasıl vermiyorsun’ dedi. Kiracı vatandaş sakin konuşmasına devam ettiği sırada ev sahibi ceketinden tutup onu itip, çekiştirmeye başladı. Sakin kalan kiracı derdini anlatmaya devam ederken ev sahibi ise kira piyasasının söylediği rakamlarda olduğunu dile getirerek, ‘benim evimi terk et’ dedi.

KİRACI SAKİN KALDIKÇA EV SAHİBİ ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Kiracı ve ev sahibinin girmiş olduğu tartışmada her ne kadar kiracı sakin tavırlarda derdini anlatmaya çalışsa da, ev sahibi sakin kalamadı. Bir süre sonra iyice sinirlenen ev sahibi, kiracısının üstüne giderek fiziksel temasını arttırdı. Olay büyümeden çevrede ki vatandaşlar tarafından ev sahibi olay yerinden uzaklaşırken kiracı vatandaş tüm bu olanlara gülerek karşılık verdi.

(İHA)

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