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  4. İstanbul'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 7 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 7 yaralı

22.07.2024 19:55
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İstanbul Bağcılar-Sultangazi yolunda feci kaza! Adeta can pazarı yaşandı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada yaralılar var.

İstanbul'da feci kaza! Can pazarı yaşandı: 7 yaralı

Sultangazi istikametine seyir halindeyken kontrol çıkan otomobil feci bir kazaya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında İstoç Bağcılar-Sultangazi yolunda yaşandı.

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Yolda seyreden hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, beton refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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7 KİŞİ YARALANDI!

Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı vatandaşlara ilk olarak diğer sürücüler yardım ederken, araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU!

Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Araçlardan asfalt yola dökülen motor yağı ve akaryakıt nedeniyle farklı bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Bağcılar
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