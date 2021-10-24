İstanbul'da feci kaza! Metrelerce havaya savruldu

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Köktaş (57) para bozdurmak için çalıştığı berber dükkanından çıkıp karşıya geçerken caddeden hızla gelen araba çarptı. Köktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Köktaş’ın yardımına yetişti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Köktaş’ın 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

“ADAMI İLERİYE KADAR FIRLATTI"

Kazaya tanık olan bir vatandaş, “Arkadaş para bozdurmak için karşıya geçti. Sağına soluna da bakarak gitti. Yolun bu kısmına geldiğinde çok hızla gelen bir araba, adamı ileriye kadar fırlattı. Arkadaşın çenesi ve boyun kemiği kırılmış. Yoğun bakımdan çıktı” dedi.

Kaynak: İHA

