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  4. İstanbul'da feci kaza! Metrelerce havaya savruldu

İstanbul'da feci kaza! Metrelerce havaya savruldu

24.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta para bozdurduktan sonra dükkanına gitmek için karşıya geçen berbere araba çarptı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, metrelerce havaya savrulan adam ağır yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Metrelerce havaya savruldu

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Köktaş (57) para bozdurmak için çalıştığı berber dükkanından çıkıp karşıya geçerken caddeden hızla gelen araba çarptı. Köktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar Köktaş’ın yardımına yetişti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Köktaş’ın 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

“ADAMI İLERİYE KADAR FIRLATTI"

Kazaya tanık olan bir vatandaş, “Arkadaş para bozdurmak için karşıya geçti. Sağına soluna da bakarak gitti. Yolun bu kısmına geldiğinde çok hızla gelen bir araba, adamı ileriye kadar fırlattı. Arkadaşın çenesi ve boyun kemiği kırılmış. Yoğun bakımdan çıktı” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Esenyurt
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