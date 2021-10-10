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Yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi! Kahreden detay

10.10.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan geçen yıl, kazanın olduğu yerden yaklaşık 250 metre uzaklıkta kazada yaşamını yitiren kadının oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi! Kahreden detay

Yalı mahallesi Ankara caddesinde Yavuz Ş. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Tarhana Turgut’a (55) çarptı.

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150 METRE SAVRULDU

Turgut, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Yavuz Ş. gözaltına alınırken, Turgut'un cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GEÇEN YIL AYNI YERDE OĞLU HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Turgut'un oğlu Orhan Turgut'un da geçen yıl kazanın olduğu yerden yaklaşık 250 metre uzaklıkta motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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