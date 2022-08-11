İstanbul'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi, organları koptu

Korkunç kaza, İstanbul Tuzla'da meydana geldi. TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yayanın organları koparken, olay yerinde hayatını kaybetti. Trans birey olduğu öğrenilen kişinin kimliğini belirlemek için parmak izleri alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapandı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ, ORGANLARI KOPTU

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Ali T.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yayanın organları koparken, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Ali T. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KİMLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN PARMAK İZLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin trans birey olduğu öğrenildi. Çantasından sadece makyaj malzemeleri çıkan yayanın, kimliğini belirlemek için parmak izleri alındı.

YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Ölen kişinin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Ali T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA-DHA

