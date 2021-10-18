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  4. İstanbul'da FETÖ operasyonu! 25 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 25 gözaltı

18.10.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı İstanbul
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