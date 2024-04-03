İstanbul'da gece kulübündeki yangın faciasında yeni gelişme! Bakan Yerlikaya paylaştı: İşte yangın böyle başlamış

İstanbul'da bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangının çıkış anına ait görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Yangının ilk çıkış görüntüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı;yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.



Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı.



Hayatını… pic.twitter.com/MAwx38ol8H — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2024







